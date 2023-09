Uccisa in casa dal figlio a calci e pugni. Eseguita l’autopsia

È stata eseguita ieri l’autopsia su Nerina Fontana, la72enne di Sirmione uccisa a calci e pugni lo scorso venerdì sera dal figlio Rubens Andreoli nella casa di Colombare che l’uomo condivideva con lei e la moglie ucraina. "Andreoli ha dimostrato la totale incapacità di inibire i propri istinti violenti e manifestato contro la genitrice un inaudito e crudele accanimento, scatenatosi per banali liti domestiche legate al fatto che la vittima si fosse rivolta in modo irrispettoso nei confronti della nuora e avesse gettato via le foto del matrimonio dei coniugi" ha scritto il gip nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per il 45enne magazziniere, pilota di rally. Omicidio aggravato dal legame parentale con la vittima e dai futili motivi sono le accuse. B.Ras.