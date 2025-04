È morto mentre faceva una corsa lungo la pista ciclopedonale dell’Oglio, dove ieri molte persone erano a Passeggio. È accaduto nella mattinata di ieri, a causa di un malore. I soccorso allertati dai passanti sono arrivati in tempi brevi, per lo sportivo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È stato escluso l’intervento di altre persone. Aveva 60 anni.