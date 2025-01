Trova un nuovo lavoro. Esce di strada a Cuneo: sogni infranti in un canale

Aveva trovato un nuovo lavoro e lo avrebbe cominciato martedì. Purtroppo i suoi sogni e le sue speranze si sono infranti in un canale, quando è uscito di strada con la vettura di cui era alla guida, forse per una distrazione, forse per il fondo stradale. Così è morto Sandro Sganzerla, 47 anni, padre di Remedello che da qualche tempo lavorava in Piemonte. Viveva a Confreria non distante da Cuneo. L’uomo nella notte tra domenica e lunedì ha perso il controllo dell’auto, che però è stata notata solo nella mattinata inoltrata di lunedì, attorno alle 10, quando un passante ha visto il veicolo ribaltato. Sganzerla era già morto. La strada è quella che da Roccasparvera porta a Borgo San Dalmazzo. La salma è rientrata a Remedello ieri pomeriggio. Sganzerla aveva appena firmato il contratto con l’azienda Alessio Chiapale, per cui si sarebbe occupato di manutenzione del verde. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Remedello Sopra. Lascia i genitori Corina e Fulvio e le due figlie Maria e Chiara. Mi.Pr.