Trenord, resta sospesa la circolazione ferroviaria fra Pisogne e Marone-Zone

Brescia – In seguito al terribile incidente stradale di giovedì scorso, in cui ha perso la vita il camionista Marco Frassi precipitato col suo mezzo pesante nella scarpata, anche nei prossimi giorni resterà sospesa la circolazione ferroviaria fra Pisogne e Marone-Zone, per consentire l'intervento di ripristino dell'infrastruttura da parte dei tecnici. Il camion è infatti caduto sulla strada ferrata che corre lungo il lago d’Iseo.

Fra Pisogne e Marone-Zone il servizio continuerà a essere svolto da bus sostitutivi. La mancanza di un numero sufficiente di convogli a nord dell'interruzione impedisce di riattivare, come inizialmente previsto, la circolazione ferroviaria fino a Edolo e richiede da lunedì 25 settembre una rimodulazione del servizio sulla linea. I treni circoleranno fra Brescia e

Marone-Zone e fra Pisogne e Breno; fra Breno e Edolo la circolazione sarà garantita da bus sostitutivi. Ulteriori dettagli sugli orari di treni e bus e aggiornamenti sulle variazioni saranno pubblicati su trenord.it e App. Quando l'infrastruttura fra Pisogne e Marone-Zone sarà ripristinata, sarà riattivato il collegamento ferroviario su Edolo.