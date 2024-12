Tre weekend di mercatini e concerti

Luci di Natale completamente rinnovate con angoli romantici e pittoreschi, musica, colori e sapori nei quali rivivere il più vero spirito delle feste. Torna dopo diversi anni “Natale con Gusto“, la tradizionale rassegna promossa dal Comune con l’associazione dei commercianti Nova Iseo. Per tre week end di dicembre (7-8, 14-15 e 21-22) le piazze e le vie del centro si riempiranno delle caratteristiche casette in legno mentre le facciate dei palazzi si coloreranno di luci, creando un’atmosfera di grande suggestione e impatto scenico. Da questo fine settimana sono previste anche degustazioni di prodotti tipici, concerti, incontri culturali, presentazioni di libri, esibizioni di artisti di strada. L’atmosfera natalizia sarà arricchita da una pista di pattinaggio sul ghiaccio, da una giostrina storica, dai concerti della banda cittadina e del Coro Isca, mentre NovaIseo proporrà serate aperitivo e tante vetrine a tema, già in corso di allestimento. In viale Repubblica sarà anche allestito in questo primo week end un mercatino della solidarietà a cura delle associazioni di Iseo, mentre settimana prossima il gruppo di Protezione Civile presenterà le attività. L’iniziativa è destinata a richiamare il grande pubblico in paese, dove saranno aperte tutte le attività commerciali, compresi bar e ristoranti. Questa sera alle 17, intanto, si accenderanno le luminarie in centro e nelle frazioni. Milla Prandelli