Tre gemelle da 110 e lode: in due giorni, si laureano alla Cattolica di Brescia col massimo

Tre gemelle, tre lauree, tutte con 110 e lode, in soli due giorni. Una tripla soddisfazione per Claudia, Elisa e Roberta Cornale, 24 anni, neolaureate all'Università Cattolica di Brescia. Nate e cresciute a Remedello, nella Bassa Bresciana, già tre anni fa avevamo tagliato insieme il primo traguardo, quello della laurea triennale, quasi in contemporanea.

Questa volta hanno superato loro stesse. Il 26 settembre è stata la volta di Roberta e Claudia, che hanno conseguito la laurea magistrale in Matematica; il 29 è stata Elisa a chiudere il suo percorso universitario conseguendo la laurea magistrale in Filologia Moderna, sempre con il massimo dei voti.

Questa volta, però, hanno potuto vivere a pieno il momento, perché nel 2021, anno della laurea triennale, vigevano ancora le restrizioni anti-Covid, per cui le sorelle non avevano assistito alle proclamazioni l'una dell'altra, lasciando spazio ai genitori. Questa volta, invece, c'è stato anche il tempo di festeggiare con qualche amico, oltre che con la famiglia.

“Sia io che mia moglie siamo molto orgogliosi di loro – commenta il papà, Germano Cornale - per l'impegno che ci hanno messo per raggiungere questo obbiettivo”. Alle tre neodottoresse sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Remedello, Simone Ferrari. “Le ho ringraziate - spiega il primo cittadino - per l'esempio che hanno dato. Faremo poi la consegna delle borse di merito a cui parteciperanno anche loro, se avranno piacere, con gli altri neolaureati del paese”.