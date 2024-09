Travolto in moto da un’auto che svolta. Carabiniere in congedo muore a 66 anni

La moto affianca un’auto un istante prima che la vettura svolti a sinistra, il centauro sbanda, esce di strada e finisce la sua corsa prima contro un muro, poi contro un palo. E muore. È la tragica fine toccata ieri in sorte a Silvano Bertuzzo, sessantaseienne carabiniere in pensione di casa a Sirmione. L’incidente si è verificato intorno alle 12 e 10 in via San Martino della Battaglia, nella frazione di Colombare. Stando alla prima, sommaria ricostruzione dello schianto, il motociclista, che viveva a poca distanza dal luogo in cui ha trovato la morte, viaggiava in sella alla sua Bmw quando avrebbe improvvisamente affiancato un’auto portandosi in centro alla carreggiata. La vettura, con al volante una donna di cinquantuno anni, proprio in quel frangente avrebbe di colpo svoltato a sinistra, non accorgendosi della presenza della moto e travolgendola.

La moto ha iniziato a sbandare, ha urtato un muretto a bordo strada e ha centrato un palo. Il centauro è stato sbalzato di sella e, anche se l’incidente sembra essere avvenuto a una velocità abbastanza contenuta, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato l’elisoccorso, decollato da Verona, un’automedica e un’ambulanza. I sanitari del 118 hanno provato più volte a rianimare il motociclista ma salvarlo si è rivelato impossibile. Il suo cuore ha ceduto e Bertuzzo è deceduto sull’asfalto. La signora che guidava l’auto, invece, non ha avuto bisogno di cure, è rimasta illesa. Spetterà adesso agli agenti della polizia locale di Sirmione cristallizzare la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità delle persone coinvolte. L’ex carabiniere lascia tre figli e due nipoti.

Beatrice Raspa