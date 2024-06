Travolto dalla frana mentre taglia gli alberi nella casa di vacanza: morto Franco Pezzotta

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – Stava lavorando con una motosega per rimuovere alcuni rami vicino alla sua seconda casa dove trascorre le vacanze, quando è stato travolto da una massa di pietre ed è stato spazzato via.

È stato ritrovato solo dopo diverse ore di ricerche il corpo dell’uomo di 71 anni, Emilio Franco Pezzotta, residente di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), originario di Gorlago (Bergamo) e proprietario di un’abitazione nelle vicinanze del luogo del tragico incidente in Val d’Aveto, che risultava disperso dopo una frana causata dal forte maltempo che ha colpito la zona dell’Appennino piacentino negli ultimi giorni. L’uomo si trovava in una strada tra le frazioni di Curletti e Cattaragna, Comune di Ferriere In quel momento nelle vicinanze c’era anche la moglie che ha chiesto aiuto.

L’allarme è scattato nel pomeriggio e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, insieme ai vigili del fuoco – con l’elicottero arrivato da Bologna -, al soccorso alpino e ai carabinieri della stazione locale. Ma i massi di grosse dimensioni hanno reso necessario l’intervento di un escavatore. Difficile rimuovere pietre e detriti. Ci sono volute diverse ore per spostare il materiale franato.

Solo nella prima serata di ieri, giovedì 27 giugno, gli uomini del soccorso sono riusciti ad individuare il corpo del settantunenne travolto da circa tre metri cubi di materiale.