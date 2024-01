Brescia, i trattori bloccano il casello dell’autostrada: traffico in tilt a sud della città

Brescia, 31 gennaio 2024 – Una settantina di trattori hanno bloccato il casello autostradale di Brescia Centro creando una loro colonna che di fatto impedisce il passaggio dei mezzi in uscita e in entrata dalla A4.

I mezzi degli agricoltori del coordinamento Riscatto agricolo hanno provocato così lunghe code nelle zone di via della Volta e via Cremona ma gli automobilisti solidarizzano con gli agricoltori che da ieri stanno manifestando a Brescia contro le politiche europee. I trattori vogliono raggiungere la sede di Coldiretti in via San Zeno.

Un momento della protesta degli allevatori

Si alza l’asticella della protesta su tutto il territorio lombardo. In mattinata a Melegnano una carovana di trattori ha raggiunto il centro della cittadina creando notevoli disagi alla circolazione dell’hinterland di Milano. In mattinata il corteo aveva presidiato la provinciale Binasca, principale arteria extraurbana che collega le autostrade A1 e A7.