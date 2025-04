Tra servizi e investimenti. Sì al bilancio

"Un bilancio solido: aumenta la capacità di investimento e recupero di evasione. E i nostri servizi non lasciano indietro nessuno". Così Laura Castelletti ha sintetizzato il bilancio 2024, approvato in consiglio comunale. I numeri li ha espressi l’assessore al Bilancio Marco Garza (nella foto): l’esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 118,1 milioni (109 nel 2023); 127 milioni gli investimenti assorbiti soprattutto da trasporti e mobilità, edilizia abitativa, politiche giovanili, sport e tempo libero, sviluppo sostenibile e ambiente. Ammontano a 320 milioni le spese correnti, destinate per lo più a diritti sociali e della famiglia (65,8 milioni), trasporto e mobilità (60), istruzione e diritto allo studio (50,1), sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente (46,1); 20,4 milioni a ordine pubblico e sicurezza. "Le ricadute del contesto globale si sono tradotte in un aumento dei costi operativi – ha ricordato Garza – ma abbiamo scelto di non rinunciare agli investimenti, né alla tenuta sociale".

Per Fabio Rolfi (Lega), "la spesa corrente è lievitata dal 2021 al 2024, 50 milioni, tema da attenzionare. Il conto economico è positivo grazie ai dividendi di A2A". "Sulla spesa corrente, l’attenzione c’è – ha replicato Castelletti –. Quanto ai dividendi, non ho problemi a dire che sono fondamentali per offrire servizi e dare risposte ai bisogni dei cittadini. Non tutti i Comuni sono in questa situazione, molti enti locali sono in difficoltà: chi ha fatto, a suo tempo, questa scelta è stato lungimirante". In consiglio si è parlato anche del piano comunale per le antenne di telecomunicazione, sollecitato da un’interrogazione di Paolo Fontana (Forza Italia). L’assessora all’Ambiente, Camilla Bianchi, ha fatto sapere che la Loggia ha dato incarico a un esperto per avviare le procedure, nella variante al Pgt. F.P.