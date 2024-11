Totò e Vicé, i surreali clochard in scena al Teatro Mina Mezzadri Sommario: Enzo Vetrano e Stefano Randisi portano in scena Totò e Vicé, personaggi surreali di Franco Scaldati, al Teatro Mina Mezzadri di Brescia per la Stagione del Centro Teatrale Bresciano.