Il Lido 84 di Gardone Riviera tra i migliori 50 ristoranti al mondo (e primo tra gli italiani)

Gardone Riviera (Brescia), 19 giugno 2025 – 'Maido' ristorante di Lima è il vincitore del The World's 50 Best Restaurants 2025, il riconoscimento nel corso della cerimonia che ha premiato i 50 migliori ristoranti del mondo che si è svolta questa sera al Lingotto di Torino. Nella classifica dei migliori 50 anche 5 ristoranti italiani: primo tra gli italiani (al 16esimo posto complessivo) 'Lido 84' di Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Seguono al 18esimo posto 'Reale' di Castel di Sangro, al 31esimo posto 'Le Calandre' di Padova, al 31esimo Piazza Duomo di Alba e al 43esimo Uliassi di Senigallia.

50 Best Restaurants, cerimonia di premiazione all'Auditorium del Lingotto di Torino, 19 giugno 2025. ANSA/CLAUDIA TOMATIS

La classifica è stilata da 1.120 esperti internazionali nel settore della ristorazione e da esperti gourmet itineranti, che compongono la The World's 50 Best Restaurants Academy. L' Academy, che garantisce una rappresentanza di genere equa, comprende 28 regioni diverse in tutto il mondo, ciascuna composta da 40 membri, incluso un presidente di giuria.

''Vedere l'Italia al centro dei World's 50 Best Restaurants è un onore. Gli chef e i ristoranti tra i migliori al mondo, sono coloro che trasformano le nostre eccellenze agroalimentari dando loro ancora più valore e rendendole vere e proprie esperienze indimenticabili - ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida -. Abbiamo candidato la cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco e il 50 Best rappresenta un'opportunità per dare ancora più forza a questa candidatura e riconoscere ufficialmente il valore dei migliori ambasciatori delle nostre tradizioni e delle nostre identità culturali''.