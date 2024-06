Il Lido 84 di Gardone Riviera tra i migliori 50 ristoranti al mondo

Gardone Riviera (Brescia) – Il Lido 84 di Gardone Riviera è (ancora) tra i cinquanta ristoranti migliori al mondo. A dirlo è la prestigiosa The World's 50 Best Restaurants, classifica annuale stilata dal mensile britannico Restaurant, basata su un sondaggio che coinvolge chef, ristoratori, cultori e critici culinari internazionali. è la sua seconda volta, anche se rispetto al 2023 il ristorante sulla sponda occidentale del lago di Garda dello chef Riccardo Camanini è sceso di sette posizioni, piazzandosi 12esimo.

Lido 84 è il primo degli italiani, al 12esimo posto, seguito al 19esimo posto da Reale, il ristorante di Niko Romito a Castel di Sangro e al 30esimo posto da Piazza Duomo, il ristorante di Enrico Crippa ad Alba. Chiude per l'Italia al 50esimo posto Uliassi, il ristorante dello chef Mauro Uliassi a Senigallia.

Classe 1973, bergamasco, Riccardo Camanini ha in curriculum l’Albereta di Erbusco con Gualtiero Marchesi, Le Manoir aux Quat Saison con Raimond Blanc, La Grande Cascade a Parigi, con Jean-Louis Nomicos, che è come dire Alain Ducasse, e la Villa Fiordaliso a Gardone Riviera, intervallata da incursioni in varie cucine in giro per l’Europa, e passare poi nel 2014 al Lido 84, sempre a Gardone Riviera, dopo 6 mesi dall’apertura ottiene la prima stella MICHELIN.

Il primo posto è stato conquistato da Disfrutar, il ristorante di Barcellona gestito dal trio di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas. Disfrutar prende il posto del vincitore del 2023, Central di Lima, incluso quest’anno nella hall of fame dei ristoranti Best of the Best. Nella classifica, Disfrutar è seguito sul podio da Asador Etxebarri di Atxondo al secondo posto e da Table by Bruno Verjus a Parigi, al terzo posto.

L’incoronazione si è tenuta la scorsa notte a Las Vegas, negli Stati Uniti, dove si è tenuto l'evento per i The World's 50 Best Restaurants 2024. Premiati i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 Paesi in cinque continenti.