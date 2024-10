Studentessa investita sulle strisce davanti a scuola a Orzinuovi: trasportata in ospedale in elisoccorso

Una studentessa di 17 anni è stata travolta da un auto davanti all’istituto Grazio Cossali di Orzinuovi, in provincia di Brescia. Quando è stata investita la ragazza si stava dirigendo a scuola camminando sulle strisce pedonali della strada Provinciale che passa di fronte all’istituto e collega Soncidno a Orzinuovi.

L’incidente è avvenuto venerdì mattina poco prima della 8 e l’allarme è stato dato immediatamente. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma viste le condizioni della giovane è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ha gravi lesioni ma è sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita.