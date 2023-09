Stefano Oladeji scomparso da Brescia, le ricerche del rugbista 21enne portano a Milano

Brescia, 21 settembre 2023 – Ore di apprensione a Brescia per la scomparsa di Stefano Oladeji, il rugbista 21enne, residente in città nel Villaggio Ferrari, del quale non si hanno notizie dalla mattinata di domenica 17 settembre.

Le indagini portano a Milano. Il giovane avrebbe preso sabato pomeriggio un treno per il capoluogo lombardo. E proprio nel Milanese sono state effettuati dei pagamenti con il bancomat del 21enne. Sei le operazioni nella giornata di martedì, tra alimentari e tabaccheria, e l'ultimo prelievo è delle 23.09 di ieri nella zona di Sesto San Giovanni in un negozio di alimentari.

Il cellulare del ragazzo ha smesso di funzionare alle 23 circa di domenica. Gli amici e i familiari hanno diffuso vari appelli sui social.

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta affidata al sostituto procuratore Chiara Bonfadini.