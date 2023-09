Brescia, scomparso Stefano Oladeji: il rugbista di 20 anni è sparito dopo una notte in discoteca

È da domenica mattina che non si hanno notizie di Stefano Oladeji, un rugbista di 20 anni del rugby Brescia scomparso dopo aver passato la notte in discoteca (al Number One). Il giovane vive nel villaggio Ferrari di Brescia insieme ai genitori e l’ultima volta che si è fatto sentire era la mattina di domenica 17 settembre, quando ha parlato al telefono con il padre dicendogli di trovarsi da un amico in attesa di rientrare a casa.

Da quel momento, più nulla. Il suo smartphone risulta spento o irraggiungibile. Martedì 19 settembre, il caso è finito anche sul portale del noto programma televisivo “Chi l'ha visto?”. Al momento delle ricerche si occupano i carabinieri di Brescia e numerose segnalazioni – per ora inconcludenti – sono arrivate alle forze dell’ordine. I presunti avvistamenti sono stati localizzati tra San Zeno, via Lamarmora e Milano.

Chiunque abbia notizie di Stefano Oladeji può contattare il 112, il fratello al 3331334609, il papà al 3408996735 o la mamma al 3286353864.