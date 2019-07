Brescia, 27 luglio 2019 - Le idee non mancano, le competenze nemmeno, ma per una startup innovativa lo scoglio da superare, almeno inizialmente, è la diffidenza dei clienti, che spesso preferiscono affidarsi a realtà magari meno innovative, ma più conosciute. Lo sa bene Alessio Bernesco Lavore, amministratore delegato di Ultrafab srl, startup innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni software custom per le aziende e nell’automazione e robotica industriale. Lo scorso anno, Ultrafab ha vinto la tappa bresciana del contest nazionale di Cna ‘Cambiamenti’. «Per una startup, la visibilità è uno dei problemi principali. Il riconoscimento di Cna è stato un aiuto notevole».

Un'esperienza di successo che ora potrebbe ripetersi per le 151 startup innovative registrate a Brescia dal 2016 al 2019 (il 9% di quelle avviate in tutta la Lombardia). Sono infatti aperte fino al 15 settembre (ma la scadenza potrebbe essere prorogata) le iscrizioni alla nuova edizione di Cambiamenti (www.premiocambiamenti.it), contest aperto alle startup avviate dal 2016 con un alto contenuto di innovazione, capaci di rispondere ai bisogni del mercato. Rispetto allo scorso anno, ci sarà un unico contest regionale che vedrà Brescia come protagonista nella tappa di fine settembre. «Brescia – spiega Daniele Parolo, presidente Cna Lombardia, ospite in Talent Garden per la presentazione del premio – è una provincia da sempre molto attiva, che ha avuto la capacità di avere imprese che poi hanno vinto il premio nazionale».

Lo scorso anno erano stati 30 i partecipanti bresciani sui 164 dell’intera regione. Il vincitore che sarà incoronato a Brescia parteciperà poi alla finale del 28 novembre a Roma, puntando a vincere il premio di 20mila euro da investire nella startup. «La maggior parte delle attività che hanno partecipato a Cambiamenti – spiega la presidente di Cna Brescia Eleonora Rigotti – è poi cresciuta, smentendo la vulgata secondo cui le startup abbiano vita breve». All’iniziativa, va il sostegno di Talent Garden, che nei prossimi mesi lavorerà con l’associazione di categoria per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese artigiane.