Sparito da casa. Ritrovato nel paese vicino

CASTEGNATO (Brescia)

Momenti di apprensione a Castegnato e Collio per la scomparsa di un ragazzino e di un uomo. A Castegnato per fortuna l’allarme è rientrato quasi subito. Era di ieri mattina, diffuso dal sindaco Patrizia Turelli (nella foto) che, anche tramite i social, ha comunicato la notizia di un disperso. Si trattava di un ragazzino del paese, con problemi di autismo, che è stato poi fortunatamente ritrovato a Gussago, paese vicino a Castegnato, come ha confermato il sindaco. La paura è stata tanta, ma per fortuna tutto si è risolto nel giro di poche ore. Resta invece nell’elenco degli scomparsi Manuel Cantoni, 38 anni, padre di due figlie, separato. Cantoni, che al momento della scomparsa stava vivendo un momento difficile a livello personale, è assente da casa ormai da una decina di giorni. L’ultima traccia di lui è il furgone della ditta per cui lavor,a trovato abbandonato a Bovegno, poco distante da Collio, dove Cantoni vive nella frazione di San Colombano e dove è molto conosciuto. Al momento non si sa nulla di nuovo, anche se il telefonino di Cantoni risulta essere stato acceso e risulta anche che alcuni messaggi che gli sono stati mandati siano stati letti.

L’allontanamento, almeno apparentemente, sembrerebbe volontario. I familiari hanno rivolto all’uomo un accorato appello affinché faccia sapere come sta, sottolineando che manca moltissimo alle sue bambine che lo attendono con ansia. I familiari hanno anche detto di essere intenzionati a rispettare la sua decisione di allontanarsi, chiedendogli però di dare loro notizie. La sua decisione da loro sarà rispettata. In caso di avvistamento o di notizie è stato rinnovato l’invito a contattare i carabinieri o il numero 3891407191.

