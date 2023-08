Spara al fratello, Giovanni Pesce resta in carcere: è accusato di tentato omicidio

Buffalora (Brescia), 6 agosto 2023 – Giovanni Pesce, l’uomo che ha sparato al fratello Francesco nella giornata di ieri, ha trascorso la notte di carcere. Il 69enne ha colpito il congiunto, minore di un anno, dopo una serie di incomprensioni e liti legate anche a una eredità e all’attività di famiglia, ferendolo al petto. Se Giovanni si trova in carcere, Francesco è in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia.

Serviranno come minimo 24 ore per capire se si riprenderà e se è fuori pericolo. Giovanni Pesce, che ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al pm Carlo Milanesi, è accusato di tentato omicidio. A inizio settimana si terrà l’interrogatorio di convalida davanti al Gip.