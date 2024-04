Passo del Tonale, l’Elly Fanchini Day richiama campioni e famiglie: i cimeli all’asta per la lotta contro il cancro

Il sorriso fiero si poteva cogliere tra gli sguardi della gente, la consapevolezza che Elly sia tuttora in mezzo a noi, anche se fisicamente non lo è più da oltre un anno. La famiglia delle "Lions" (come viene soprannominato il gruppo storico della squadra femminile di discesa) ha fatto centro nell’organizzazione dell’Elly Fanchini Day al Passo del Tonale, la giornata dedicata alla memoria di Elena Fanchini, scomparsa poco più di anno fa. Compagne di oggi (da Sofia Goggia a Elena Curtoni, da Laura Pirovano a Roberta Melesi) e compagne di ieri (da Daniela Merighetti a Camilla Alfieri, da Johanna Schnarf a Verena Stuffer) hanno aderito con entusiasmo all’invito delle sorelle Nadia e Sabrina Fanchini, ma soprattutto tante famiglie hanno reso omaggio alla loro amica che non c’è più, sotto lo sguardo compiaciuto del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente Fisi Flavio Roda. Tutti con la semplicità con cui Elena ha affrontato la vita, insegnando i valori dello sport. Del resto è così che avrebbe voluto essere ricordata, con quel sorriso felice e fiero rimasto impresso nella vita di tutti, che la sfortunata campionessa bresciana deceduta all’età di 37 anni ha riservato a parenti e amici fino all’ultimo respiro. E nel puro spirito tanto amato da Elena, non è mancato anche l’aspetto agonistico, con un gigante diviso per categorie al quale hanno preso parte 250 partecipanti, mentre i supporters che hanno ugualmente partecipato alla giornata, sono arrivati a quasi 500.

"Vogliamo ringraziare le tantissime persone presenti, che dimostrano quanto nostra sorella fosse ben voluta e amata dalla gente – hanno raccontato visibilmente emozionatE le sorelle Nadia e Sabrina, i cui giovanissimi figli hanno preso parte alla competizione –. Vogliamo portare avanti l’esempio di Elena, perché lei vive sempre in mezzo a noi". in contemporanea è stata aperta un’asta on line all’indirizzo https://www.charitystars.com, dove sono stati messi in palio i cimeli di grandi campioni come la stessa Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Irene Curtoni, Mikaela Shiffrin, Marc Odermatt, Marc Rochat, Aleksander Kilde e Lucas Braathen, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca contro il cancro. Si tratta del primo passo di un progetto ambizioso, che la famiglia Fancihini intende sviluppare con il supporto delle compagne di squadra, per trasmettere i valori lasciati in eredità da Elena alla sua grande famiglia dello sci e alle nuove generazioni.