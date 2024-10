"Sono Marco, ho 12 anni. Scusa per quello che ti hanno fatto"

Messaggi per Sara lasciati sotto casa con fiori, peluche

e candele. "Ti penso e cerco momenti di te – ha scritto su

un foglio di quaderno M., che chiama Sara “Sas“, col suo soprannome –. Tu non sei quel corpo straziato, tu non sei quell’odio, tu non sei quel sangue che esce da te e si porta via la vita. Tu sei il luccichio del lago di un pomeriggio d’estate, sei la luce della tua risata in una sera piena di stelle, sei la tua voce luminosa come la luna". Gli amici Maria, Yassin, Loris e Elena scrivono: "Ti ricorderemo sempre". "Magari nella prossima vita saremo colleghe di nuovo e ascolteremo The Weeknd insieme. Tanto amore Sas, brilla anche da lassù" è l’auspicio di Nicky. Il biglietto che accompagna i fiori dice: "Cara Sara, non ti conoscevo ma sono certo che in cielo starai bene con gli angeli". Mi.Pr.