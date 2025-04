"Solidarietà ai palestinesi". Trecento persone al presidio

Circa trecento persone al presidio di solidarietà organizzato dal coordinamento per la Palestina bresciano, dopo gli attacchi di sabato notte a due locali palestinesi. Le indagini chiariranno se ci sia o meno una matrice politica, di stampo sionista-fascista, come era stato indicato a caldo dal coordinamento. Tra sabato e domenica, infatti, oltre a Dukka e I Nazzareni, ci sono stati un furto e un tentato furto in due altri locali del centro. "Abbiamo parlato subito di matrice sionista-fascista – ha spiegato Umberto Gobbi, portavoce del presidio organizzato in piazzetta Bella Italia – perché gli attacchi sono arrivati a poche ore da un’importante manifestazione pro-Palestina a Milano, a cui hanno partecipato molti bresciani. I titolari delle due attività palestinesi sono attivisti, per cui meritano il sostegno, come tutti coloro che denunciano il genocidio in corso. Ci sbaglieremo? Era comunque doveroso essere qui, per ciò che fanno".