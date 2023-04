Toscolano Maderno, due ragazzi bloccati in parete salvati nella notte dal soccorso alpino

Toscolano Maderno (Brescia) – Intervento illuminato dalla luna e dalle luci frontali, la scorsa notte, per i tecnici del Soccorso alpino bresciano. Ieri sera, venerdì 7 aprile, sono stati attivati intorno 20.30 di ieri sera per due ragazzi incrodati sulla cresta del Castello di Gaino, a tre quarti, sul punto di segnalazione numero 6, a circa 800 metri di quota.

Le squadre li hanno localizzati e hanno proseguito in progressione con alcuni tiri di corda; li hanno quindi raggiunti, messi in sicurezza e calati per circa 200 metri, poi accompagnati in corda corta, condotti attraverso un canalone e infine sul sentiero. Un intervento lungo e laborioso che è terminato stanotte intorno all’1:30; sette i tecnici della V Delegazione Bresciana, Stazione di Valle Sabbia, insieme con i Vigili del fuoco - Saf permanenti di Salò.