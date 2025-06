Sirmione, Protezione Civile più forte: arriva il nuovo mezzo da 41mila euro per emergenze e sicurezza

SIRMIONE – Un Ford Custom attrezzato da 41mila euro, finanziato da Regione e Comune, è stato consegnato oggi alle 15.30 ai 125 volontari. Del Gruppo di protezione civile Basso Garda. Si tratta di un Ford Custom Combi da 9 posti, completo di livrea istituzionale giallo blu, lampeggianti e dispositivi acustici. Il veicolo sarà utilizzato per il trasporto volontari sui luoghi d'intervento, assistenza alla popolazione in caso di evacuazioni controllate e traino attrezzature grazie al gancio posteriore. Diventa un mezzo indispensabile anche in vista di eventuali problemi che potrebbero verificarsi in caso dell’arrivo troppo massiccio di visitatori, come successo nelle scorse settimane quando la Perla del Lago è andata in tilt.

“Siamo 125 volontari più i cadetti – ha dichiarato il presidente della protezione Civile Basso Garda Luca Trincia – Operiamo dal 2018 sul Basso Garda, lì dove serve. Questo mezzo incrementerà le nostre capacità operative”. Alla cerimonia hanno partecipato gli assessori regionali Romano La Russa e Barbara Mazzali, oltre ai vertici del comune e alla polizia locale.

“Sirmione è un territorio tanto bello quanto delicato – ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Massimo Padovan – Potenziare la Protezione Civile con il sostegno della Regione è fondamentale”. Il sindaco Luisa Lavelli ha ringraziato i volontari: “Si mettono instancabilmente al servizio della comunità. A noi il compito di dotarli di mezzi adeguati. Grazie alla Regione per aver accolto la nostra richiesta”. Il mezzo, già operativo, rafforza la capacità di risposta alle emergenze in un’area turistica e morfologicamente sensibile come quella gardesana.