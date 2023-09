Sirmione, massacrata di botte dal figlio: Nerina Fontana è morta in ospedale. Arrestato Ruben Andreoli

Sirmione (Brescia), 16 settembre 2023 – Le speranza di salvarla erano poche dopo la brutale e folle aggressione. E nella notte è arrivata la notizia più tragica: non ce l’ha fatta Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, sponda bresciana del lago di Garda.

La testimone

Nell'appartamento in via XXIV Maggio, oltre a madre e figlio, viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione. Nerina Fontana è morta in ospedale a Brescia venti minuti dopo mezzanotte. Era stata trasportata in condizioni disperate. Il figlio, operaio incensurato, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio.

Il movente

Ancora sconosciuti al momento i motivi della lite anche se secondo alcune fonti stampa sembrerebbe che all’origine dello scontro degenerato in tragedia ci sia stato un diverbio su un possibile viaggio in Ucraina del 45enne insieme alla compagna originaria del paese in guerra con la Russia. La madre non era d’accordo e le sue parole avrebbero scatenato l’inaudita reazione del figlio, prima dentro l’appartamento e poi sul balcone dove l’anziana è stata raggiunta da una scarica di pugni e calci letali. Una versione, quest’ultima, che andrà comunque confermata.

I soccorsi

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per le urla e il trambusto provenienti dall'abitazione attigua. All’arrivo dei militari, l'aggressore non ha nemmeno provato a scappare. Mentre la madre veniva portata in codice rosso in ospedale, lui è stato condotto in caserma per essere arrestato per omicidio aggravato da legame di parentela dopo un lungo interrogatorio nella notte. Sul caso indagano i carabinieri di Sirmione e Desenzano.

Chi è Ruben Andreoli

L’uomo, 45 anni, incensurato, lavora come magazziniere in una azienda di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le gare di rally sono la sua grande passione come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo facebook.