Sempre meno ubriachi al volante. Boom di guidatori al cellulare

Utilizzare il telefono mentre si è al volante è un viziaccio duro a morire per gli automobilisti bresciani. Riprova ne è il numero di multe elevate e patenti sospese tra città e provincia con il nuovo Codice della strada: dal 14 dicembre 2024, 198. Tre al giorno. Le nuove regole sembrano aver cambiato le abitudini dei conducenti, che ora guidano meno frequentemente sotto effetto di alcol e droga. Tra dicembre 2023 e gennaio 2024 infatti le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti erano state 125, circa l’80% in più di quelle ritirate negli ultimi due mesi con le nuove norme, mentre le sospensioni e sanzioni per uso scorretto del telefonino alla guida in quel periodo erano state dieci in tutto. Adesso invece gli agenti della Polstrada di Brescia e i colleghi delle unità distaccate in poco più di due mesi hanno pizzicato 64 soggetti in stato di alterazione alcolica e 11 per assunzione di droga. Quasi la metà rispetto al periodo antecedente.

In compenso però è balzato alle stelle il numero dei conducenti fermati – 198 – perché guidavano e telefonavano senza servirsi del vivavoce mentre per altri 17 è scattato il ritiro della patente per le cinture non allacciate. I poliziotti della Stradale in questo primo scorcio di anno si sono imbattuti anche in numerose patenti italiane scadute e in patenti straniere da ritirare perché non valide sul territorio nazionale.

