“Viva la Rsi” e “Dux” sulla sede Anpi: scritte fasciste a Vigevano

Vigevano (Pavia), 1 gennaio 2025 – Un finire d’anno d’amarezza e di rabbia, quello della sede Anpi di Vigevano, dove ieri sono comparse scritte fasciste. A segnalarlo è stato il Comitato Democrazia Costituzionale Vigevano e Lomellina con un post su Facebook, accanto al quale sono state pubblicate anche le foto in cui compaiono le scritte "W la Rsi" (il riferimento è alla Repubblica sociale italiana di Salò) e "Dux". Scritte realizzate probabilmente con un pennarello nero.

"Che dire di chi rimpiange un periodo in cui alcuni italiani si sono messi insieme a truppe di occupazione sperando di riprendere il potere per perpetuare la dittatura - viene sottolineato nel post su Facebook -. Cosa c'è da rimpiangere di un capo che li ha abbandonati scappando con la cassa. L'Anpi e la Rete Antifascista saranno sempre orgogliosi di rappresentare gli antifascisti che hanno combattuto per dare la Libertà al Popolo Italiano. Potete sfregiare la nostra sede ma i fatti e la storia sono scritti e recitano la vostra vergogna".