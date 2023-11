Sci, al Tonale la stagione inizia in anticipo: impianti aperti dal 18 novembre

Ponte di Legno (Brescia), 7 novembre 2023 – La neve, grazie alle precipitazioni degli scorsi giorni, è arrivata in abbondanza. Il 18 novembre si potrà iniziare a sciare sul Presena, mentre il 9 dicembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale con il consueto “Winter Opening Party” cui seguiranno eventi per tutta la famiglia. La sfida dell’inverno 2023-2024, per il Consorzio Pontedilegno-Tonale, è ambiziosa: soddisfare le aspettative sempre più elevate degli sciatori.

“Per vincerla, occorre innalzare continuamente gli standard di qualità e implementare l’offerta - spiega Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno–Tonale - trovando sempre elementi nuovi che rendano l’esperienza quanto più completa e personalizzata possibile: la voglia, fortissima, del pubblico di tornare a sciare sulle piste del nostro comprensorio dimostra che il lavoro di sviluppo svolto in questi anni è stato proficuo, grazie anche alle diverse novità introdotte”.

Tra queste, lo skipass “smart”, con sconti flessibili che premieranno i più rapidi. In sostanza, prima si acquista online lo Smart Skipass, maggiore è la riduzione di cui si può usufruire: fino al 25% sul prezzo di listino per accedere alle 4 ski area del comprensorio. La promozione è valida sugli skipass “giornaliero”, “2 giorni consecutivi”, “a ore” e, da questo inverno, pure su quelli "3 giorni consecutivi" e "4 giorni consecutivi". Tutti i dettagli sono consultabili qui:

Sarà inoltre possibile beneficiare di uno sconto sullo skipass, soggiornando in una delle strutture ricettive associate al Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Il “Winter Opening Party” del 9 dicembre sancirà l’inizio della stagione invernale 2023/24, scandita da appuntamenti imperdibili, tra competizioni sportive, concerti con artisti di rilievo nazionale e iniziative che consentiranno di godere di tutta la bellezza del comprensorio Pontedilegno-Tonale.

Al Passo Tonale, gli sciatori potranno usufruire della nuova seggiovia Valena, ancora più comoda e performante: una moderna esaposto, in fase di installazione in questi giorni, che garantirà il massimo comfort grazie alle seggiole riscaldate. Potrà condurre fino a 3mila persone in un’ora (il tempo di percorrenza è di poco superiore ai 2 minuti), rendendo più rapido l’accesso allo snowpark e alla pista blu utilizzata dai principianti. Gli altri impianti lombardi dovrebbero aprire tra fine mese e Sant’Ambrogio.