Schianto contro un albero, muore ottantaduenne

Perde il controllo dell’automobile, esce di strada, si schianta contro un albero e muore. Tragico incidente stradale ieri nel territorio di Rodengo Saiano. La vittima è Tommaso Di Bari, ottantadue anni, di casa nel paese del Bresciano. L’anziano intorno a mezzogiorno stava percorrendo via Giacomo Leopardi, una zona residenziale, quando all’improvviso, per ragioni in corso di accertamento da parte degli inquirenti, ha sbandato violentemente e ha centrato una pianta a ridosso della recinzione. Sul posto i soccorritori sono arrivati in automedica e in ambulanza. La centrale di emergenza Areu ha ritenuto di inviare anche l’elicottero, decollato dall’ospedale Civile di Brescia. Quando però il malcapitato è stato estratto dalla sua Citroen nera era già morto. L’ipotesi al momento più accreditata - a occuparsi dei rilievi e a ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto sono gli agenti della Polizia locale franciacortina - è che l’ottantaduenne abbia avuto un malore.

Quel che è certo è che ha fatto tutto da solo. In via Giacomo Leopardi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il cui intervento si è rivelato necessario per liberare l’anziano dall’abitacolo dell’automobile, nel quale era rimasto incastrato dopo lo scontro contro la pianta.

B.R.