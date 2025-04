Sarathy Korwar fa incontrare indo-futurismo ed elettronica

Il genere indo-futurista ed elettronica sul palco del Borsoni. Nell’ambito della rassegna Café Tassili di suoni contemporanei tra Oriente e Occidente, domenica alle 20,30 al teatro di via Milano arriva Sarathy Korwar (nella foto), batterista e percussionista statunitense di origine indiana che propone un mondo sonoro frutto della fusione di elementi indo-jazz, hip hop ed elettronica.

Korwar ha pubblicato lavori per le prestigiose etichette, Ninja Tune, Leaf Label e Real World. Nel suo ultimo disco intitolato “Kalak“ hanno suonato musicisti di Comet is Coming e Melt Yourself Down. Korwar ha collaborato con Shabaka Hutchins, Kamasi Washington, Yousef Kamaal e Moses Boyd. A curare il warm up di questa serata pemserà “Nur!“, duo bresciano nato dall’incontro di Andrea Ragnoli (synths) e Giacomo Albertelli (batteria). Partendo da un background comune nel jazz, i due musicisti decidono di esplorare nuove sonorità elettroniche tra ritmi percussivi e melodie ripetitive.

Il concerto chiude la rassegna curata da Marco Obertini che rappresenta l’unione tra il Café, luogo d’incontro tradizionale della socialità metropolitana europea, e i Tassili, gli altopiani del deserto del Sahara come vengono chiamati in antica lingua berbera, territori lontani e non facilmente accessibili, grazie allo strumento principe di espressione e di aggregazione: la musica.

F.P.