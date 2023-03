San Felice del Benaco, incidente tra auto e moto: morta una 19enne

San Felice del Benaco, incidente mortale

Brescia, 22 marzo 2023 – Un’altra tragedia sulle strade bresciane. Questa mattina, poco prima delle 8, in via Preone, a San Felice del Benaco, in un incidente fra un’automobile e una motocicletta è morta una ragazza di 19 anni.

Stando alle prime informazioni dell’Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), la giovane viaggiava in sella al ciclomotore. Nello schianto sarebbe rimasta coinvolta anche una bimba di 4 anni ed altre due donne di 40 e 18 anni, che però non avrebbero riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri, oltre alle squadra di soccorso inviate dal 118. Da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.