Incidente a San Felice del Benaco, auto contro moto: dopo due giorni è morta una 22enne

Brescia, 18 settembre 2023 – Aumenta il numero delle vittime della strada. Non ce l'ha fatta la 22enne che, sabato sera, a San Felice del Benaco, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Nel pomeriggio la giovanissima è spirata al Civile dove era arrivata dopo essere stata rianimata dal personale dell'elisoccorso.

L’incidente

Stando alla ricostruzione della serata, la ragazza stava andando al lavoro e viaggiava come passeggera sullo scooter guidato da un amico. La moto si è scontrata con l'auto di una famiglia di San Felice all’incrocio tra via Martiri della Patria e via del Pozzo. Ad avere la peggio era stata la 22enne, che dopo l'impatto era caduta sull'asfalto diversi metri più avanti ed era priva di sensi.

I soccorsi

Stabilizzata e intubata dai soccorritori del 118, la giovane era stata trasferita in eliambulanza al Civile di Brescia: ma dopo due giorni in coma, nel pomeriggio di oggi, 18 settembre, è arrivata la tragica notizia del decesso. Il conducente della moto era stato invece trasportato in codice rosso e ricoverato alla Fondazione Poliambulanza di Brescia.