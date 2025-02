Saluto a Renda: 25 anni a capo della Stazione

Marone, Sulzano, Sale Marasino, Zone e Monte Isola nei prossimi giorni saluteranno il luogotenente Elio Renda, per 25 anni al comando della stazione carabinieri di Marone. Per il sottufficiale, difatti, è giunto il momento della pensione, dopo che ha dedicato tanti anni alla comunità e alla sicurezza dei cittadini. Originario della Sicilia, Renda è entrato nell’Arma per concorso nel 1986. Ha frequentato la scuola per marescialli e brigadieri di Roma e Firenze. È subito stato destinato nel Bresciano: prima per due anni a Limone del Garda, come vicecomandante, poi a Salò, dove è stato capo equipaggio del nucleo operativo e radiomobile. È stato poi vice comandante nella stazione di Iseo, da cui è approdato a Marone, dove è diventato un riferimento per i cittadini. Prossimamente riceverà il saluto ufficiale dal sindaco Alessio Rinaldi. Resterà sul lago d’Iseo con la moglie Annalisa e le due figlie.

Milla Prandelli