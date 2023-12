Rovato, scoppia un incendio in pizzeria: clienti e personale fuggono dal locale

Rovato (Brescia), 29 dicembre 2023 – Momenti concitati nella serata di ieri, giovedì 28 dicembre, nella pizzeria Positano a Rovato per un incendio. Le fiamme si sono sprigionate poco prima delle 21.30 nel locale di via Calca.

Tra clienti, seduti ai tavoli per cenare, e il personale si è generato il fuggi fuggi. Il rogo è stato presto contenuto dai proprietari supportati dai vigili del fuoco di Chiari prima che procurasse gravi danni e si estendesse alle abitazioni confinanti. La pizzeria infatti è collocata al piano terra di un palazzo evacuato in via preventiva. Nessuno è rimasto ferito e appunto le fiamme sono state circoscritte velocemente. In corso accertamenti per risalire alle cause del rogo, che in base alla prima ricostruzione pare originato da un problema ai contatori.