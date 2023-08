Rovato, litigano fuori da un bar: accoltellato un uomo

Brescia, 26 agosto 2023 – Serata di tensione, tra venerdì e sabato, a Rovato, nel Bresciano, dove un uomo è stato accoltellato all'addome. Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 in piazza Palestro, fuori da un bar.

Stando a una prima ricostruzione, due uomini avrebbero iniziato a litigare in modo piuttosto acceso. A un certo punto, uno dei due – un 63enne bresciano – sarebbe andato a casa per poi tornare armato di coltello che ha utilizzato per colpire il rivale, un 49enne kosovaro.

Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Chiari. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita, ha una prognosi di 40 giorni.

Oltre i soccorsi, sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno arrestato l'uomo ora in carcere. Accusato di tentato omicidio nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per la convalida.