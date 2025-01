A Rovato apre l’ambulatorio territoriale infermieristico: orari e servizi

Rovato (Brescia), 14 gennaio 2024 – È nato il nuovo ambulatorio Territoriale infermieristico di Rovato, inaugurato da Asst Franciacorta. Situato in Viale Lombardia, 33, il servizio sarà attivo inizialmente tutti i lunedì, esclusi i festivi, dalle ore 14 alle ore 16: un punto di partenza, ma non si esclude che in futuro, qualora ce ne fosse richiesta da parte dell’utenza, possa essere implementato.

Per accedere sarà necessario rivolgersi al medico di medicina generale e poi fissare un appuntamento.

Nell’ambulatorio saranno eseguite prestazioni di primo livello quali rilevazione ed educazione all’automonitoraggio di pressione arteriosa, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno, peso corporeo, glicemia capillare, bilancio idrico, educazione all’aderenza terapeutica e farmacologica; interventi educativi volti all’autocura della persona o addestramento al caregiver per la gestione assistenziale di base;, orientamento ai servizi; orientamento in materia di sani stili di vita; valutazione dei bisogni assistenziali; medicazioni semplici e complesse; medicazione e assistenza ad utenti con accessi vascolari; medicazione ed educazione alla gestione entero-stomie urinarie e intestinali e medicazione ed educazione alla gestione.

“Un ulteriore e importante servizio che si aggiunge a quelli già attivi e in fase di sviluppo sul territorio di Rovato; per di più in una posizione strategica, vicino al centro, ma anche alle frazioni – dice il direttore generale di Asst Franciacorta Alessandra Bruschi - Quello di oggi è solo un punto di partenza: il progetto potrà svilupparsi nei prossimi mesi in linea con i bisogni dell’utenza e in base agli accessi registrati”.