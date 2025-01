La sorella di Roberto Comelli, ucciso la notte di San Silvestro a Provaglio: “Era un ragazzo di cuore”

Provaglio d’Iseo, 2 gennaio 2025 – “Ancora non riesco a realizzare, so solo che mio fratello era un buon ragazzo di cuore, lavorava nove ore al giorno come carpentiere. Purtroppo deve essere successo qualcosa che io non so, perché la sera dell’ultimo non l’ho visto”. A parlare, sotto shock, è Elsa, una delle due sorelle di Roberto Comelli, il 42enne di Provaglio d’Iseo ucciso la notte di Capodanno da una coltellata al petto inferta fuori dal centro diurno per anziani dove era in corso una festa organizzata da un’ottantina di ragazzi della zona.

Una festa privata in una sala presa in affitto, nella quale sembra che Comelli, alterato dal troppo alcol assunto, volesse intrufolarsi nonostante fosse stato respinto. Circostanza che aveva innescato la rissa.

Chi era Roberto Comelli

Separato e padre di un figlio adolescente, precedenti per droga, cuore che batteva per gli animali - il suo profilo Facebook pullula di foto che lo ritraevano abbracciato a cani e gatti -, fan del Brescia calcio con la Curva Nord 1911, il 42enne viene descritto come un “buono" con una vita complicata alle spalle.

Qualcuno non nasconde che qualche volta si mettesse nei guai litigando. “Hai fatto l’ultima cazzata della vita, buon anno, buon viaggio, stai in pace vicino a tua mamma e tuo papà ora insieme, a loro, ciao Roby”, scrive Nicola in Rete.

Il dolore degli amici

Gli amici volevano bene a Comelli. “Anche se era ubriaco o dava fastidio avrebbero dovuto chiamare le forze dell’ordine – si stringe nelle spalle Elisa, barista –. Invece no, hanno preso un coltello e lo hanno ammazzato. Spero che i responsabili vengano individuati alla svelta”.

In attesa degli sviluppi dell’indagine - carabinieri e procura stanno cercando i partecipanti alla festa - il sindaco, Enzo Simonini, ha scelto di non parlare. Il suo commento l’ha affidato a una nota scritta: “Questo è un momento di grande dolore per la famiglia e per la nostra comunità, profondamente scossa da questo triste avvenimento. L’amministrazione comunale sta collaborando con le autorità preposte per assicurare che tutte le circostanze dell’incidente vengano chiarite. Mi permetto di condannare nel modo più assoluto l’uso della violenza come modalità di risoluzione dei conflitti, essendo questo un comportamento in cui non ci riconosciamo. La nostra comunità saprà affrontare le conflittualità derivanti a un fatto di cronaca così grave e proporre soluzioni per evitare che tragedie simili si ripetano”.