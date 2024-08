Rissa nella notte a Darfo Boario Terme: 29enne trovato sanguinante con una profonda ferita al braccio

Boario Terme (Brescia) – Rissa nella notte a Boario Terme, nella zona dell'ex Olcese. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo la mezzanotte è stata segnalata una lite in via Manifattura. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato soltanto un ragazzo di 29 anni, di origini straniere, con una profonda ferita a un braccio, compatibile con l'uso di un'arma da taglio. Degli eventuali aggressori, invece, non c’era, in quel momento, alcuna traccia.

È probabile che il giovane sia rimasto ferito nel corso di una lite fra ubriachi. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della compagnia di Breno. I militari stanno cercando di risalire alle persone che hanno partecipato alla rissa per attribuire eventuali responsabilità.