Veleni cancerogeni a Brescia, 250 milioni di risarcimento per i danni ambientali della Caffaro

Brescia – L’inquinamento provocato dalle sostanze cancerogene prodotte dalla Caffaro di Brescia vale 250 milioni di euro. È questo l’ammontare del risarcimento al Comune bresciano deciso dalla Corte di Cassazione. A pagare sarà Livanova, la multinazionale che ha inglobato l’ex Snia, cioè la società che possedeva il polo chimico della Caffaro. L’attività dell’azienda ha provocato per anni danni ambientali enormi, contaminando terreni e acque con sostanze cancerogene quali policlorobifenili, cromo esavalente, mercurio, diossine e metalli pesanti.

Nel gennaio 2021, benché la fabbrica fosse ferma da un paio di anni, gli esperti hanno rilevato nelle acque sotterranee clorati pari a 650.000 milligrammi per litro a fronte di una soglia limite di 250.000: ben oltre il doppio di quanto consentito per tutelare la salute.

Il risarcimento, ha commentato la sindaca bresciana Laura Castelletti, è “una notizia importante che innanzitutto ribadisce un concetto fondamentale, ma non scontato: chi inquina paga. Chiederò al ministero un Tavolo operativo per valutare, insieme anche a Regione, qual è il modo migliore per garantire questi fondi alla nostra città”. “Dopo anni di impegno e di lavoro da parte del Comune – ha aggiunto – la bonifica della Caffaro è ormai instradata e dovrebbe entrare nel vivo entro la fine di marzo. Per noi ora, però, è fondamentale non rimanere nel limbo dell’assenza del Commissario straordinario, il cui mandato, scaduto, non è stato ancora rinnovato”.

"Per quanto riguarda le risorse – ha spiegato la prima cittadina – è necessario che restino sul territorio, perché l'inquinamento causato dalla Caffaro non si ferma al confine dell’azienda, ma, come sappiamo bene, tocca aree agricole, orti e giardini privati. Queste persone hanno diritto di essere risarcite e i fondi devono essere usati anche a questo scopo. Come? Va trovata una strada tecnico legislativa, in sinergia con il Governo e la Regione. Chiederò al ministero un Tavolo operativo per valutare, insieme anche a Regione, qual è il modo migliore per garantire questi fondi alla nostra città”.