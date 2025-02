Riapre il percorso con aree sensoriali

È di nuovo percorribile, ora inclusivo, il sentiero che da Collio conduce a Passo Maniva attraverso i boschi dell’alta Valle Trompia. Il progetto da 280mila euro è stato finanziato da Ersaf e Comune, messo in atto dalla Comunità montana di Valle Trompia e curato dal geometra Marco Ranucci. Da tempo il sentiero era stato coperto dalla vegetazione ed era franato in alcuni punti. Nella prima parte il percorso, di quattro chilometri, con fondo livellato, è percorribile anche dai disabili. Non solo: sono state create tre piazzole con percorsi sensoriali dedicati al bosco, all’acqua e al pascolo. Lungo il sentiero sono stati messi parapetti e punti dove i non vedenti possono toccare oggetti pensati per comprendere e leggere il territorio. In uno degli spazi sosta lungo il torrente Bavesa è possibile sedersi al sicuro e immergere i piedi nudi nell’acqua. Il tracciato inizia a San Colombano.