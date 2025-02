Scende dal suo furgone in avaria e finisce schiacciato da un secondo furgone che aveva accostato per aiutarlo, tamponato da un terzo mezzo. È successo ieri a un 77enne, coinvolto in un incidente in tangenziale sud e trasportato in Poliambulanza in città in codice rosso. L’anziano a quanto si è appreso alle 10,30 era fermo a bordo carreggiata prima dell’uscita S.Zeno.