Reading party fra le mura del castello

Leggere tra le silenziose mura di un castello: a Padernello si può, grazie al Reading Party. Si terrà sabato 5 aprile l’iniziativa aperta ad appassionati di lettura e non solo. Per partecipare, basta portare con sé un libro e semplicemente immergersi nella lettura, nella suggestiva cornice del Castello di Padernello, condividendo il piacere di leggere con altri appassionati. Si può anche scegliere uno dei libri messi a disposizione dalla biblioteca del Castello sulla sua storia, sulle storiche mostre, sul territorio e temi affini. L’appuntamento è alle 10, per circa un’ora e mezzo. Al termine, i lettori potranno condividere con gli altri pensieri, suggestioni.