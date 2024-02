Rapina violenta a Brescia: picchiato il proprietario ed esplosi colpi di pistola. Due in fuga con un bottino da 300mila euro

Brescia, 23 febbraio 2024 – Momenti di grande paura e violenza questa sera a Brescia: in due, con volto travisato e pistola in pugno, rapinano una gioielleria in via X Giornate portando via un bottino del valore di circa 300mila euro.

E' accaduto a Brescia intorno alle 19 di oggi venerdì 23 febbraio 2024:

Durante l'assalto portato a termine da due uomini con casco integrale sono stati pure esplosi colpi di pistola. Ma sarebbe stata utilizzata un'arma a salve. Il figlio della proprietaria è intervenuto ed è stato colpito con il calcio della pistola. Poi i rapinatori sono scappati con un bottino da oltre trecentomila euro tra orologi e gioielli. Uno sarebbe fuggito in monopattino. I malviventi avevano delle borse come quelle utilizzate dai rider per le consegne di cibo. A lanciare per primo l'allarme è stato un residente che ha visto dalla finestra di casa tutta la scena.

Sì tratta di un episodio che arriva ad una settimana di distanza dalla spaccata, un furto con scasso della vetrina, effettuata ai danni di un'altra gioielleria sempre sotto i portici in pieno centro città nel capoluogo lombardo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Brescia e del nucleo investigativo e del Sis del comando provinciale.