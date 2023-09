Rapina a Rovato, prende a bottigliate in testa la cassiera di un supermercato e ruba l’incasso: arrestato

Chiari (Brescia) – Prende a bottigliate in testa la cassiera di un supermercato per rubare l’incasso. Un 54enne di Rovato è stato arrestato dai carabinieri dopo che ieri, 25 settembre, in serata, ha aggredito la donna. I carabinieri della sezione radiomobile di Chiari sono intervenuti in un esercizio pubblico di Rovato dove poco prima si era verificata la rapina. Il malvivente aveva colpito la cassiera con una bottiglia e si era fatto consegnare l'incasso.