Colpo al casinò Admiral di Cazzago San Martino: il commando di ladri in fuga con la cassaforte

Un colpo da film studiato nei dettagli. Nella notte a Cazzago San Martino, nel Bresciano, un commando di rapinatori ha assaltato il casinò Admiral di via Sandro Pertini.

La rapina è andata in scena a notte fonda: la sala slot infatti, rimane aperta fino alle 3 del mattino. Un orario che ha dato modo ai rapinatori di entrare in azione a campo praticamente libero. Così, i ladri, (un commando composto da quattro persone, tre nel cuore dell’azione e uno ad aspettarli in auto fuori per la fuga) incappucciati e armati, hanno fatto irruzione all’Admiral minacciando con bastoni i malcapitati commessi (fortunatamente nessuno è rimasto ferito) e chiedendo gli venisse consegnata la cassaforte. Una volta ottenuto ciò che volevano, i rapinatori si sono fiondati fuori dal locale dove ad attenderli c’era una Opel pronta a sgommare. Ancora ignota l’entità del bottino che, con ogni probabilità, sarà di diverse migliaia di euro.

Il commando è ancora in fuga e i Carabinieri sono sulle loro tracce. Al vaglio le telecamere di sorveglianza da cui i militari sperano di poter ricavare dettagli preziosi per l’identificazione dei malviventi.