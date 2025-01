Ranieri e Allevi sul palco del Clerici

Classici della canzone italiana e brani inediti per “Tutti i sogni Ancora in volo”, atteso concerto di Massimo Ranieri (nella foto). Il cantante sarà a Brescia, al Teatro Clerici, il 17 gennaio (disponibili ancora gli ultimi biglietti), con il repertorio più amato e prestigioso con brani intramontabili come “Rose rosse” e “Perdere l’amore”. In scaletta, anche inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi: canzoni che fanno parte del suo ultimo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, e che porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli. Con lui una vera e propria big band di musicisti formata da Stefano Proietti al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, le chitarre di Andrea Pistilli e Tony Pujia, al basso Stefano Puglisi, al sax Max Filosi e con le tre cantanti musiciste Cristiana Polegri (sax), Valentina Pinto (violino) e Giovanna Perna (tastiere).

Sullo stesso palco, il giorno dopo, 18 gennaio, arriverà invece Giovanni Allevi, che torna a Brescia con il suo “Piano Solo Tour” (sold out). Il compositore e pianista sta lottando contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Attraverso i canali social ufficiali ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e che sono in attesa di rivedere il “filosofo del pianoforte”.

Federica Pacella