Raffica di incidenti nella Bassa Bresciana. Un uomo intrappolato in uno scontro

Incidenti nella serata tra venerdì e sabato e ieri in bassa bresciana a Montichiari e a Orzinuovi e Palazzolo sull’Oglio. Quello più grave, che ha causato un ferimento si è verificato a Palazzolo sull’Oglio, nella mattinata di ieri in via Quattro Novembre, dove si sono scontrati due veicoli e un uomo è rimasto intrappolato in macchina. È stato liberato dai vigili del fuoco. Dopo essere stato stabilizzato dai volontari del 118, è stato condotto in ambulanza all’ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Tre ragazzi, invece, si sono feriti non gravemente nel corso di un incidente che ha distrutto la loro vettura a Montichiari. Hanno tra i 22 e i 24 anni, i fatti sono accaduti sabato all’una del mattino. È intervenuta la stradale di Darfo Boario Terme.