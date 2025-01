Raccolta indumenti per i senza tetto

Indumenti caldi e coperte, vitali per affrontare le notti invernali in qui il termometro scende sotto zero. Li raccoglie la Parrocchia Cristo Re, che ha lanciato l’appello per i senza tetto. A Brescia, le persone che dormono per strada sono in aumento. La stima è che ci siano circa 1.400 senza tetto. Tra questi, circa 250 sono i minori. Il tema è sotto la lente dell’amministrazione e non solo: la città è una delle 3 (insieme a Palermo e Genova) in cui è partito il progetto “Includo“, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, con l’obiettivo di fornire competenze digitali a persone senza dimora, uomini e donne tra i 34 e i 50 anni, attualmente ai margini del mercato del lavoro. Qnche la diocesi di Berscia ha avviato il progetto “Insieme per la cura“. F.P.