Pullmino fuori strada. Un morto, diversi feriti

Maxi incidente a Brescia ieri sera alle 19.40 circa, costato la vita a un anziano di 75 anni. L’autista di un autobus ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada in centro città. I fatti sono accaduti in via Orzinuovi, a Brescia Due. La corriera era diretta alla stazione cittadina. Trasportava una comitiva di anziani della città e del circondario, che provenivano da Alassio, in provincia di Savona. Per motivi ancora non noti, il mezzo turistico ha sbandato ed è andato a finire sul marciapiede e poi contro un muro e un albero. L’urto è stato particolarmente violento e nessuno, in quel momento di svago e divertimento, se lo aspettava. Purtroppo l’incidente ha fatto finire alcune persone contro i vetri, altri sono rotolati nella parte centrale o hanno sbattuto contro i sedili. Uno dei passeggeri è morto. I feriti sono almeno una decina, per lo più anziani.

La chiamata al numero di emergenza 112 è stata fatta immediatamente. Gli operatori della centrale di Brescia hanno immediatamente avviato i protocolli formulati per le maxi emergenze, con più feriti. Hanno contattato l’Areu e la Soreu Alpina di Bergamo, l’Agenzia per la tutela della salute di Brescia, la polizia locale, la Stradale e i carabinieri, la Prefettura e il comando dei vigili del fuoco di via Scuole.

In breve la macchina dei soccorsi si è attivata e i primi mezzi sono arrivati sul posto. Sono state impiegate sei ambulanze e tre auto con medico a bordo e diversi mezzi dei vigili del fuoco, giunti con cinque equipaggi e oltre 20 uomini e donne. Per consentire i soccorsi, via Orzinuovi è stata chiusa al traffico, con gli agenti del comando della polizia locale di via Donegani impiegati per dirottare i veicoli su percorsi alternativi, oltre che nei rilievi del caso e nell’assistenza alle persone coinvolte. Si è creato traffico in tutta la zona. I soccorritori sono saliti sul bus per soccorrere i presenti, che sono stati portati sulla strada e messi in sicurezza.

Il ferito più grave, dopo le manovre di rianimazione, è stato portato in ambulanza in codice rosso, agli Spedali Civili di Brescia, dove è deceduto. Le altre persone contuse o ferite sono state portate in diversi ospedali della zona. Gli altri anziani, tutti spaventati e qualcuno sotto shock, sono stati rassicurati. Le operazioni sono durate fino oltre le 22. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire i fatti.