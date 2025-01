Provaglio d’Iseo, omicidio Roberto Comelli: fermato un ragazzo di 19 anni

Provaglio di Iseo (Brescia) 2 gennaio 2025 - Possibile svolta nell’omicidio di di Roberto Comelli: un ragazzo di 19 anni è stato fermato dai carabinieri dopo un lungo interrogatorio notturno perché ritenuto il presunto responsabile dell'assassinio avvenuto a Provaglio di Iseo.

Roberto Comelli, 42 anni, è stato ucciso con una coltellata al petto nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio fuori dal centro diurno per anziani dove era in corso una festa organizzata da un’ottantina di ragazzi della zona.

"I primi accertamenti - spiegano gli inquirenti - consentivano di appurare che l'omicidio era stato commesso al culmine di una lite sulle cui cause verranno condotti approfondimenti investigativi''.

Alcuni dei giovani presenti alla festa avrebbero testimoniato di aver visto il giovane, originario di Prevalle, ferire mortalmente Roberto Comelli.

Stando a quanto ricostruito, la notte di Capodanno il 42enne avrebbe voluto entrare a una festa privata e dopo essere stato rimbalzato sarebbe scattata una rissa finita a coltellate.

Roberto Comelli, separato e padre di un figlio adolescente, precedenti per droga, era conosciuto per le sue grandi passioni: gli animali - il suo profilo Facebook è zeppo di foto con cani e gatti, e il tifo per il Brescia con la Curva Nord 1911.